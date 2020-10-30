Вован и Лексус разыграли режиссера «Твин Пикса»

30.10.2020, 14:48, Новости дня

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили режиссеру Дэвиду Линчу от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг, обсудив с ним возможность съемки продолжения детективного сериала «Твин Пикс».

«Может быть, мы бы сделали продолжение «Твин Пикса». Я бы смогла сыграть молодую Лору Палмер или ее дочь. Я просто подумала, что это поможет мне перебороть мои страхи», – сказала «Тунберг» в телефоном разговоре, опубликованном на YouTube-канале пранкеров.

Линч сказал, что предложение шведки можно рассмотреть. Кроме того, в разговоре пранкеры упомянули фонд Линча, помогающий изучать трансцедентальную медитацию. Режиссер выразил готовность помочь Тунберг начать обучение.

От имени ее отца Сванте Тунберга пранкеры рассказали Линчу о неудачном политическом опыте шведки, в результате чего пострадало ее психическое здоровье. Режиссеру напомнили, что в сентябре на саммите ООН по климату в Нью-Йорке напугал президент США Дональд Трамп, сказав, что никому в этом мире помочь нельзя, так как им «правят страх и деньги».

«Ты играешь очень важную роль в мире. Просто продолжай свою смелую работу. Будет много людей против тебя, но будет еще гораздо больше людей за тебя. Ты играешь очень важную роль», – ответил Линч.

Ранее пранкеры разыграли участников онлайн-заседания комитета по внешней политике парламента Дании от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

В сентябре сообщалось, что американский видеохостинг YouTube, не объясняя причины, отказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) в получении награды «Серебряная кнопка», которая дается при наборе более 100 тыс. подписчиков.