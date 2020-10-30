 

В Роскачестве рассказали о признаках плохого кетчупа

30.10.2020, 14:43, Разное

Специалисты Роскачества изучили 22 образца кетчупа разных марок, продающихся в российских магазинов. В ряде продукции были обнаружены крахмал, сорбиновая кислота и красители.

Это не является нарушением, но говорит о низком качестве продукта. Сорбиновая кислота является консервантом, а крахмал в составе указывает на то, что производитель поскупился на натуральные ингредиенты. В кетчупе с крахмалом, как правило, используются красители, которые перекрашивают его в красный цвет, дабы он визуально не отличался от томатной пасты, сообщает телеканал “Царьград”.



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