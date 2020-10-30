 

В России появится памятник умершим от коронавируса врачам

30.10.2020, 14:33, Разное

В поселении Малая Сосновка Челябинской области, где расположена одна из новых инфекционных больниц, появится памятник врачам, скончавшимся из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила первая заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

Местные СМИ сообщают, что в Челябинской области от коронавируса умерли уже 22 работника медучреждений. Несмотря на то, что для многих из них КОВИД был лишь “побочным” заболеванием на фоне основного, многие умерли именно из-за вызванной вирусом пневмонии, передает Ura.ru.



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