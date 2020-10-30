Правительству Великобритании предъявили иск за бездействие на фоне «российского вмешательства»

30.10.2020, 14:40, Новости дня

Несколько видных британских парламентариев предъявили судебные претензии правительству Бориса Джонсона, обвинив министров в том, что они не дали адекватного ответа на «российское вмешательство» в выборы и референдумы последних лет, несмотря на то что о таком вмешательстве сообщали «заслуживающие доверия» источники, пишет Daily Mirror. Истцы убеждены, что суд должен дать оценку политике властей, которые они сами называют не иначе как «бездействием».



Reuters

Группа членов обеих палат британского парламента от разных фракций подала судебный иск против правительства Великобритании, обвинив министров в том, что они «не смогли защитить британскую демократию от российского вмешательства», пишет таблоид Daily Mirror. По данным издания, истцы — среди которых член палаты лордов от Либерально-демократической партии Великобритании Пол Страсбургер, члены палаты общин от лейбористов Бен Бредшо и Крис Брайант, бывший лидер британских зелёных Кэролин Лукас и другие видные политики — убеждены, что правительство Бориса Джонсона желает скрыть от народа информацию о «российских посягательствах» на выборы и референдумы, проводившиеся в последние годы в Соединённом Королевстве.

Как пишет Daily Mirror, цель заявителей — добиться, чтобы суд оценил политику правительства в отношении «российского вмешательства», которую они называют «бездействием». По мнению истцов, такое поведение британских министров представляет собой нарушение обязательств Лондона по ратифицированной им Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Как уточняет обозреватель Daily Mirror, речь идёт о третьей статье первого протокола к ЕКПЧ, где содержится требование о том, чтобы страны-подписанты проводили свободные выборы «при таких условиях, которые обеспечивают свободное выражение народом своего мнения при избрании законодательных органов власти».

По данным Daily Mirror, показания в поддержку искового заявления парламентариев уже дал бывший советник премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Питер Рикеттс. «Учитывая, насколько большое значение имеет точная информация о масштабах российских посягательств в прошлом для оценки рисков на будущих выборах, я не понимаю, почему правительство не стало проводить никаких расследований», — цитирует таблоид заявление Рикеттса. «На кону — суверенитет и безопасность нашей страны и сохранность нашей демократии, и то, что нынешнее правительство всё старательно игнорирует, нельзя оставлять просто так», — также говорится в документе.

«Судя по всему, наш премьер-министр почему-то твёрдо вознамерился скрыть от нас правду о регулярных посягательствах РФ на нашу демократию, — заявил, в свою очередь, истец Пол Страсбургер. — Созданный Москвой буран хитроумно замаскированной дезинформации наносит ущерб нашей свободе в качестве суверенной страны выбирать себе лидеров по собственному почину и определять для себя курс. Возникает вопрос: отчего же наш премьер не желает, чтобы мы знали всю правду».

Как напоминает обозреватель Daily Mirror, в июле нынешнего года комитет британского парламента по разведке и безопасности наконец обнародовал доклад о «российском вмешательстве», публикацию которого долго откладывало правительство. Составители доклада, который был опубликован с многочисленными купюрами, пришли к выводу о том, что члены правительства «сильно недооценили необходимую реакцию на российскую угрозу».

В документе также подчёркивалось, что власти Соединённого Королевства так и не провели полноценного расследования, чтобы определить, сумела ли Москва повлиять на ход референдума 2016 года о выходе Великобритании из состава ЕС, несмотря на «заслуживающие доверия заявления открытых источников» о том, что РФ оказала влияние на агитационные кампании, проводившиеся двумя годами ранее перед референдумом об отделении Шотландии от Великобритании.

Как подчёркивается в материале Daily Mirror, в своём первоначальном ответе на выводы комитета по разведке и безопасности правительство заявило, что никаких доказательств успешного российского вмешательства в референдум о брексите нет.