Иран строит новый подземный завод по сборке центрифуг для обогащения урана

30.10.2020, 14:40, Новости дня

В городе Натанзе в центральной части Ирана ведётся строительство подземного завода по сборке центрифуг, предназначенных для обогащения урана. Он заменит прежний наземный объект, пострадавший от пожара, передаёт Euronews. Представители МАГАТЭ подтвердили, что у них есть вся необходимая информация и доступ к ядерным объектам Ирана, несмотря на срыв СВПД.

Иран ведёт строительство ядерного объекта в центре страны в городе Натанзе. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные в среду. Речь идёт о подземном заводе по сборке центрифуг по обогащению урана.

В июле подобный наземный объект был разрушен из-за пожара. Тегеран назвал инцидент «саботажем».

В Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что осведомлены иранскими властями о строительстве завода. «Оно ещё не завершено, это долгий процесс», — сказал директор МАГАТЭ. Рафаэль Гросси подтвердил, что инспекторы имеют доступ к ядерным объектам Ирана, несмотря на срыв СВПД.

В мае 2018-го Вашингтон вышел из сделки с Тегераном по инициативе Дональда Трампа. Его конкурент на выборах президента США Джо Байден выражает готовность вернуться к ядерному соглашению.

Дата выхода в эфир 28 октября 2020 года.