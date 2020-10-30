QR-код, искусственный интеллект и древнейший город России

30.10.2020, 14:41, Разное

В Ярославской области последние рекомендации Роспотребнадзора исполнят лишь частично. Но вместе с этим, предпримут и новые меры. Источник: Прежде всего, хотелось обратится к нашим жителям – Не верьте всему, что пишут в интернете! Никаких научно-доказанных фактов о том, что коронавирус активизируется в ночные часы – нет!

Эксклюзив – 27.10.2020, 16:12 – Теги: Здоровье, Здравоохранение, Общество, Развлечения, Сарказм

Федеральный регулятор социального самочувствия предложил ввести в России индексацию «удовлетворённостью потребителя» на основе чипирование мозга. – Вчера мы с подругами были в баре. Да, выпили немного, – рассказала Саша. – Но, когда я потеряла сумку, мне даже не пришлось искать телефон – помог чип

Эксклюзив – 25.10.2020, 12:44 – Теги: Выборы, Общество, Сарказм, Технологии

Мэрия Рыбинска разместила заказ на закупку системы искусственного интеллекта (ИИ) для управления городом. Закупка будет производится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика». Стоимость работ оценили в 12,7 млн рублей. Впрочем, у системы ИИ уже появился конкурент – телефон Леонтьева

Эксклюзив – 24.10.2020, 17:17 – Теги: Бюджет, Общество, Сарказм, Технологии

Предстоящий 950-летний юбилей разделил рыбинцев на два лагеря – одни утверждают, что датой зарождения города надо считать 1071 год, другая сторона предлагает более традиционную трактовку – 1777 год. Но сегодня стало известно еще об одном официальном заключении из Академии наук – Рыбинску 4 611 лет

Эксклюзив – 23.10.2020, 13:13 – Теги: Волга, История, Общество, Рыбинск, Сарказм, Усть-Шексна

Рыбинский МАУ «Туристко-информационный цирк» разместил на сайте госзакупок заявку на приобретение слона. Как следует из проекта контракта, животное должно быть «семейства класса млекопитающих из отряда хоботных, пол – женский». Предполагается, что слониху приобретут за 4 млн рублей. Закупка будет проводиться по 44-ФЗ

Эксклюзив – 21.10.2020, 15:56 – Теги: Администрация, Бюджет, Общество, Сарказм, Туризм

После успешно проведенного слета тиктокеров-миллионников (блогеров в TikTok), в мэрии Рыбинска решили провести фестиваль тиндеров-долгожителей. На Tinder-фестиваль в Рыбинск пригласят самых активных пользователей приложения, со стажем не менее пяти лет и, как минимум, с двумя успешными браками