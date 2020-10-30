Мнение: “Великая война Архимеда”

30.10.2020, 14:25, Разное

"Математика спасет эту страну" (с)

Посмотрел неплохой японский фильм "Великая война Архимеда".

Кино посвящено попыткам не допустить строительство линкора "Ямато".

Фильм получился достаточно примечательным, хотя в начале, может сложиться обманчивое, что это очередной средненький японский фильм про восхваление своего самого знаменитого линкора, который достаточно часто появляется в японском кино, как в историческом, так и фантастическом, где он как символ Японии, бороздит космические просторы на реактивных двигателях.

Начинается кино с гибели "Ямато" в 1945 году во время битвы за Окинаву. Кадры гибели корабля сделаны неплохо, выше среднего японского уровня.

Тут важно понимать, что более батальных сцен в фильме не будет, фильм не про них. Гибель корабля и большей части его команды служат завязкой, которая отсылает в 30-е годы, когда "Ямато" еще не существовало, а в руководстве Японского Императорского Флота решали, что лучше построить – новый линкор или новый авианосец, в борьбе за проекты которых схлестнулись две группировки адмиралов. Одну из них, которая выступала за новый авианосец возглавлял небезызвестный адмирал Ямамото, флагманом которого впоследствие станет "Ямато" и на борту которого он узнает, что японские авианосцы проиграли решающее сражение войны на Тихом Океане у атолла Мидуэй.

Группировка выступавшая за новый линкор, представлена ярыми приверженцами традиций времен русско-японской войны и линейного боя крупных артиллерийских кораблей. Группировка Ямамото наоборот, выступала за то, что будущее войны на море за авианосцами. Один из адмиралов, который топил за линкоры, представляет на заседании в морском министерстве проект прототипа линкора, который в будущем, с некоторыми изменениями станет тем самым "Ямато" – крупнейшим и самым мощным линейным артиллерийским кораблем из когда-либо построенных. Красивый, большой, мощный, дорогой и бесполезный.

При этом заявленная стоимость представленного проекта примерно равна стоимости перспективного авианосца. Ямамото подозревает, что оппоненты химичат со стоимостью корабля, чтобы с одной стороны обойти проект авианосца, а с другой стороны, чтобы сильно не раздражать армию, которая сильно недовольна тем, сколько японские адмиралы тратят на строительство крупных боевых кораблей. В эту тему не слишком углубляются, но напоминают, что флот и армия в Японской Империи планировали две разные войны.

Чтобы обставить оппонентов, Ямамото случайно находит талантливого математика-пацифиста, которому поручает задачу – доказать, что проектировщик "Ямато" всех обманывает и цена линкора завышена. Собственно, заявленная в названии фильма "война Архимеда" представляет собой производственную драму о попытках математическими методами доказать, что флотские камлающие на Цусиму мухлюют. Сам математик, ненавидит японскую военщину и хочет свалить в США, но Ямамото его убеждает, что на горизонте война с США, а если строить такие большие линкоры, то это введет нацию в заблуждение и ускорит ее начало.

Разумеется, оппоненты прознав про попытки потопить их проект, начинают строит разные козни, пытаясь скрыть заниженную стоимость корабля, а также сопутствующие махинации по освоению государственных средств. С этим собственно и связаны основные лихие сюжетные повороты, которые соорудили казалось бы на ровном месте, так как фильм сам сначала показывает, что "Ямато" построили, а затем он был потоплен, а значит особой интриги в борьбе героя против "Ямато" как бы нет, так как заранее известно, что ничего у него не получится. Но как оказывается, фильм о том, а почему же его вообще построили.

Спойлеры.

Главный герой в конечном итоге смог доказать, что оппоненты занизили смету почти в 2 раза, а сам проект дефектный, поэтому проект "Ямато" завернули.

Сделать это он смог, изрядно поработав головой и посидев в архивах, составив на основе личных расчетов линкора "Нагато", свой чертеж "Ямато", так как оригинальный ему не давали.

Проектировщик был вынужден признать, что смету занижали для того, чтобы скрыть от противника реальные размеры корабля (читай, обойти Лондонские морские соглашения о тоннаже), а для этого надо было вводить нацию в заблуждению, чтобы и враг тоже был дезинформирован, что были признано гениальным ходом по обману противника, с чем согласились и оппоненты проекта. В целом то, и те и другие, непротив были нарушать договора и готовится к войне, разница была лишь в методологии.

Как выяснилось, проект "Ямато" хотели потопить на текущем этапе, чтобы продавить авианосцы, вовсе не для достижения мира, а для того, чтобы развязать войну нападением на американский флот, а главного героя просто использовали для достижение целей другой группировки.

А еще дальше выясняется, что поскольку первоначальный проект "Ямато" был с дефектами, исправленный проект "Ямато" строили на основе чертежей, которые герой начертил, чтобы предотвратить его строительство, так как в конечном счете спор оказался почти схоластическим – построили и авианосцы и линкоры. А сам он в конце даже признает, что линкор, против строительства которого он боролся весь фильм, в общем то надо построить, потому что это он будет символом Японии, когда она будет проигрывать войну.

И главный герой, который начинал как заядлый борец с военщиной, в конце в форме японского флотского офицера отдает честь Ямамото на борту построенного по его чертежам линкора. Такая вот дуга персонажа. Прямо скажем, неожиданная.

С технической точки зрения фильм снят неплохо, хотя он довольно камерный – если не считать начальной батальоной сцены и нескольких видовых сцен с "Ямато", "Акаги" и "Нагато", большая часть событий в нем проходят буквально в нескольких помещениях, где нет войны, но есть много разговоров о будущей войне, боевых кораблях и японской военщине. Музыкальное сопровождение чуть выше среднего. Есть даже пара запоминающихся мелодий. Актеры играют типично для японцев, с экспрессией и пафосом, но к этому быстро привыкаешь. Хорошо сыграны Ямамото и Нагано. Декорации и костюмы выглядят более-менее аутентично.

В целом, несмотря на то, что в фильме совсем мало войны как таковой, получилась интересная разговорная драма-детектив в антураже предвоенной Японской Империи 30х годов. Поднимается достаточно редкая, но весьма интересная тема противоборства группировок внутри военного руководства Японской Империи и проблемы строительства крупных боевых кораблей в середине 30х годов XX века. При этом в очередной раз расхвалили "Ямато", но и попутно оттоптались и на японских милитаристах, вбросив парочку антивоенных лознугов в стиле "Математики спасут эту страну"", "Ненавижу японских военных" и "Я думал эти люди ставят во главу угла интересы нации, а они…".

В общем, для скромного японского фильма очень даже ничего. Из фильмов о второй мировой войне в этом году этот пожалуй лучший.

Ну и в конечном итоге, возвращаясь к теме "дискриминационной математики" https://colonelcassad.livejournal.com/6280659.html, фильм наглядно показывает, что проблема не в математике как таковой, а в том, кто и зачем использует результаты труда математиков. И будь математик хоть трижды пафицистом и антимилитаристом, его работа может послужить интересам развязывания войны, да и сам математик, в процессе может поменять свои взгляды на то, надо ли ставить свой талант на службу военно-промышленному комплексу и имперским амбициям.