 

В Москве началась принудительная вакцинация транспортных сотрудников

30.10.2020, 14:23, Разное

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов подписал распоряжение о принудительной вакцинации сотрудников столичного общественного транспорта от гриппа. При этом у них есть всего сутки, чтобы сделать прививку.

В противном случае после 31 октября их не допустят до работы Представители ведомства пояснили, что эти меры призваны сохранить здоровье и жизнь сотрудников. За вакцинацию работников будут отвечать их непосредственные начальники, сообщает Ura.ru.



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