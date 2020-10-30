 

Победу белорусской оппозиции назвали неизбежной: Лукашенко не жилец как политик

30.10.2020, 14:23, Разное

Специалист отметил, что белорусское общество в последние месяцы начало быстро созревать. По его словам, в Белоруссии проходит революция среднего класса. В протестах принимают участие граждане, которые сами себя сделали.

Историк назвал президента Александра Лукашенко примитивным человеком с плохим образованием. Лучшим выходом для политика был бы тихий уход. Но глава государства, упоенный властью, пытается довести кризис до печального конца.

“В лучшем случае для него – до пожизненного заключения. Но это может быть и смертный приговор”, – выразил мнение Кравцевич.

Победа оппозиционеров неизбежна. С каждым днем в стране ухудшается экономическая ситуация, и у Александра Лукашенко скоро совсем не останется денег для зарплат силовикам.

Кравцевич добавил, что рано или поздно наступит момент, когда милиционерам будет выгоднее сбежать от президента, чем ему подчиняться. Это произойдет быстрее, если начнут бастовать сотрудники заводов.

По оптимистичному сценарию, глава государства покинет пост до 2021 года. Согласно пессимистичному – Александр Лукашенко уйдет в отставку до середины весны следующего года. В любом случае он не жилец как политик.



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