 

Юрчишин заявил об открытии уголовного производства о возможном сговоре судей КСУ с целью захвата власти

30.10.2020, 14:15, Новости дня

Народный депутат от “Голоса” Ярослав Юрчишин 30 октября на своей странице в Facebook заявил об открытии уголовного производства о возможном сговоре судей Конституционного Суда Украины с целью захвата власти.

По словам нардепа, уголовное производство было начато по его представлению.

“Это позволит устранить причастных к правонарушению судей без разрушения института Конституционного Суда. Чтобы потом наполнить его достойными кандидатами через конкурсы”, – уточнил Юрчишин.

https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/3692188130831682

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”. 

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. 

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который предлагает признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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