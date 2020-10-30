 

Дело о нападении на полицейских в Татарстане передали в центральный аппарат СК

30.10.2020, 14:08, Новости дня

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о нападении подростка в городе Кукмор в Татарстане на правоохранителей в центральный аппарат ведомства.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего, включая причины, по которым подросток решил совершить преступления, и условия, способствовавшие этому, сообщается на сайте ведомства.

Полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

Генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД выражал мнение, что нападение в Кукморе не стоит расценивать как теракт, поскольку у подростка не было политических целей.



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