Ветераны МВД и Альфы дали оценку нападению на полицейских в Татарстане

30.10.2020, 13:48, Новости дня

«Это не террористический акт, потому что у подростка не было политических целей», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, комментируя пятничный инцидент в Татарстане, где подросток напал с ножом на полицейских и был застрелен. Кроме того, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов опроверг связь инцидента с терактами во Франции.

«Я не рассматриваю это как террористический акт, потому что не вижу терроризма как такового. Терроризм – это способ влияния на общество и власть с целью достижения каких-то политических целей. А какие цели могут быть у бестолкового подростка, который мало что понимает?», – сказал генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов.

По словам эксперта, традиционно в исламе какие-либо трактовки событий может давать лишь тот, кто в течение 12 лет изучал Коран. Вряд ли этот молодой человек вообще его читал, считает собеседник.

«Подобного рода действия никак не вытекают из логики взаимоотношений ислама и власти в республике Татарстан. Факторов унижения религии там нет. Поэтому это не более, чем глупая выходка», – убежден Ворожцов.

Вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов придерживается схожей точки зрения и отрицает связь происшествия с терактами во Франции. «Данное преступление – это скорее проявление некой позиции радикализованной молодежи по отношению к представителям силовых структур», – считает эксперт.

Напомним, в ночь на 30 октября в городе Кукморе (Татарстан) подросток напал на отдел МВД. Нападавший пытался поджечь здание районного отдела полиции, после чего нанес удары ножом сотруднику полиции. Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на террористический акт». В пресс-службе МВД по Республике Татарстан подтвердили, что нападавший оказывал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений. Полицейский с колото-резанами ранами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что между нападением подростка на полицейских в Татарстане и нападением на прихожан церкви во французском городе Ницце нет никакой связи. По его словам, характер преступлений абсолютно разный.

Он не стал комментировать предложение московского муфтията увеличить количество мечетей в Москве для уменьшения числа радикалов и профилактики терроризма. По его мнению, этот вопрос является скорее «прерогативой городских властей: считают ли они достаточным или недостаточным» число мечетей в Москве.

При этом Песков подчеркнул, что ни одна мировая религия не приемлет экстремизм. «Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать, добавил он.