 

В АТОР разъяснили новый налог для туристов в Турции

30.10.2020, 13:48, Новости дня

Новый налог на туристов в Турции непосредственно в гостиницах придется выплачивать только самостоятельным туристам, бронирующим проживание в отеле или с помощью Сети, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

Налог вступит в силу с 1 ноября 2020 года, его обязаны платить те, кто размещают людей в гостиницах, ставка составляет 1% от суммы оказания отелем услуг, в том числе от проживания, питания, SPA и остальных сервисов. В 2021 году ставка вырастет до 2%.

«Введение налога на проживание в гостинице – это непопулярная мера, но на туристический поток в Турцию она точно никак не повлияет. Среди зарубежных направлений у этой страны для российских туристов практически нет конкурентов. Да и суммы налога не такие значительные, чтобы это стало ощутимо для потребителей», – отметила Ломидзе РИА «Новости».

Ранее было неясно, нужно ли будет клиентам самим платить налог. «Потом поступила информация, что налог на проживание в Турецкой Республике будет уже включен в стоимость проживания в отеле и в стоимость пакетного тура. Следовательно, российским туристам, которые приезжают на отдых в Турцию по путевкам туроператоров, будет не нужно оплачивать налог на проживание при заселении или выселении из отеля», – указала она.

При этом самостоятельным туристам все же придется платить налог при выезде из отеля, добавила представитель АТОР.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин перечислял основные особенности туристических поездок россиян в Египет и Турцию в период пандемии коронавируса.



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