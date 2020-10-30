 

Синоптики предрекли России аномальный ноябрь

30.10.2020, 13:43, Разное

Синоптики ожидают, что температура воздуха в ноябре будет значительно превышать климатическую норму. Необыкновенно тепло будет почти по всей стране.

Так, в традиционно холодных Республике Коми, Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области и Красноярском крае будет на 8 градусов теплее обычного. Москве метеорологи прочат по-марсиански сухую погоду с “плюсовой” температурой, а выпадение снега возможно лишь к концу месяца, сообщает Пятый канал.



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