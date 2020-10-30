Семь из восьми кандидатов на пост главы Норильска отозвали заявки

30.10.2020, 13:40, Разное

В Норильске не состоялся конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Об этом рассказали ТАСС в горсовете.

Конкурс был назначен на 30 октября, однако в нем отказались участвовать семь из восьми кандидатов. Теперь комиссия должна сообщить горсовету о признании конкурса несостоявшимся. Он в течение 30 дней должен принять решение о проведении нового конкурса.

Экс-мэр Норильска Ринат Ахметчин летом ушел в отставку, обязанности главы города исполнял вице-мэр Николай Тимофеев. Он в середине октября ушел на карантин из-за COVID-19 в его семье и не смог подать документы.

Ранее в магаданскую комиссию, отбирающую кандидатов на пост главы города, не подали ни одной заявки. Из-за этого сроки отбора были перенесены.