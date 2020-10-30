Новый кроссовер Peugeot 5008 подорожал в РФ на 10 тысяч рублей

30.10.2020, 13:35, Новости дня

В РФ обнаружили обновленный ценник на французский кроссовер Peugeot 5008.

В частности, во всех комплектациях стоимость автомобиля увеличилась на 10 тысяч рублей, что соответствует 0,4% от общей цены на автомобиль. В стандартном исполнении стоимость кроссовера Peugeot 5008 составляет теперь 2,25 миллиона рублей. В такой комплектации под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Кроме того, модель предлагается и в топовой модификации за 2,53 млн рублей.

Отечественным клиентам также доступен кроссовер Peugeot 5008 с дизельной установкой на 2 литра с мощностью 150 л.с. Автомобиль продает за 2,37 и 2,65 млн рублей в такой версии. Прежнее удорожание состоялось в конце лета, и за текущий год общая прибавка к стоимости уже достигает около 70 тысяч рублей.