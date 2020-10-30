Новый Volkswagen Arteon покинул российский рынок

30.10.2020, 13:35, Новости дня

Немецкая новинка Volkswagen Arteon поступила на рынок РФ в июне, однако на данный момент уже сообщается об уходе.

В частности, во всех официальных представительствах немецкого концерна исключили из прайса данные о стоимости Volkswagen Arteon, что свидетельствует о прекращении продаж на российском рынке. Эксперты указывают, что недостаточный спрос на немецкий лифтбэк связан с тем, что автомобиль имеет завышенный ценник и достаточное количество конкурентов.

За последние пять месяцев удалось продать менее 100 экземпляров автомобиля Volkswagen Arteon. Под капотом установлен 2-литровый 190-сильный бензиновый двигатель, а также роботизированная коробка передач. Сертификация на Volkswagen Arteon позволяет осуществлять продажи до конца 2022 года, что может свидетельствовать о последующем возобновлении продаж в России.