В РФ начали производство новой Skoda Octavia

30.10.2020, 13:35, Новости дня

Сегодня стало известно, что в Нижнем Новгороде на заводе «Группа ГАЗ» началась серийная сборка новой модели Skoda Octavia.

Представители компании сообщили, что именно в РФ первыми начали локальную сборку обновленной модели, тогда как в остальных странах к производству Skoda Octavia еще не приступали. Выбранная производственная площадка является наиболее подходящей по той причине, что ранее здесь неоднократно выпускали автомобили чешского бренда. Кроме того, в Нижнем Новгороде параллельно ведется серийное производство новых кроссоверов Skoda Karoq и Skoda Kodiaq, востребованных на рынке.

На данный момент сообщается, что обновленная модель Skoda Octavia будет продаваться на местном рынке по цене от 1,4 миллиона рублей в стандартной модификации.