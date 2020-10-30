 

Лукашенко пригрозил расправой протестующим: Нам отступать некуда

30.10.2020, 13:23, Разное

Днем 30 октября глава государства встретился с коллективом МВД. Во время выступления Александр Лукашенко заявил, что протестующие пересекли красные линии, пытаясь дестабилизировать инфраструкту. По его мнению, оппозиционеры угрожают жизни и здоровью простых граждан.

Президент сообщил об изменении тактики борьбы с участниками беспорядков. Силовики больше не будут “брать в плен” оппозиционеров. Если кто-то из протестующих попробует прикоснуться к военнослужащему, то должен уйти от него “как минимум без рук”.

“Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать”, – сказал Лукашенко.

Отметим, что беспорядки в Белоруссии начались в августе. Сторонники оппозиции остались недовольны результатами выборов президента. По данным Центризбиркома, за Александра Лукашенко отдали голос более половины граждан республики – 80%.

Руководство страны обвинили в фальсификации итогов. В августе-октябре по всей Белоруссии прокатилась волна протестных акций. Последний масштабный митинг прошел в минувшее воскресенье, 25 октября. В нем приняли участие сотни оппозиционно настроенных белорусов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение: О реформах на Украине

27.09 / Вдова Дмитрия Марьянова назвала сумму оставленного актером наследства

29.07 / В Ульяновской области мужчина зарезал брата после застолья

15.07 / У кого длиннее? Давно Путин не выглядел так жалко

17.03 / Мнение: Д-С-границы и типы имиджа

28.09 / Мнение: Образцово наивное искусство мифов

25.10 / Базовая версия Huawei Mate 40 оказалась без беспроводной зарядки

30.10 / Алла Пугачева сыграла в четыре руки на фортепиано с Лизой Галкиной

15.09 / Появление сайта полпреда президента России в Белорусском федеральном округе объяснили технической ошибкой

13.07 / «Мы не быдло, стадо и трусы!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска