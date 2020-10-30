Лукашенко пригрозил расправой протестующим: Нам отступать некуда

30.10.2020, 13:23, Разное

Днем 30 октября глава государства встретился с коллективом МВД. Во время выступления Александр Лукашенко заявил, что протестующие пересекли красные линии, пытаясь дестабилизировать инфраструкту. По его мнению, оппозиционеры угрожают жизни и здоровью простых граждан.

Президент сообщил об изменении тактики борьбы с участниками беспорядков. Силовики больше не будут “брать в плен” оппозиционеров. Если кто-то из протестующих попробует прикоснуться к военнослужащему, то должен уйти от него “как минимум без рук”.

“Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать”, – сказал Лукашенко.

Отметим, что беспорядки в Белоруссии начались в августе. Сторонники оппозиции остались недовольны результатами выборов президента. По данным Центризбиркома, за Александра Лукашенко отдали голос более половины граждан республики – 80%.

Руководство страны обвинили в фальсификации итогов. В августе-октябре по всей Белоруссии прокатилась волна протестных акций. Последний масштабный митинг прошел в минувшее воскресенье, 25 октября. В нем приняли участие сотни оппозиционно настроенных белорусов.