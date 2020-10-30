 

Названа страна Европы с самой худшей коронавирусной ситуации

30.10.2020, 13:23, Разное

Бельгия стала лидером среди европейских стран по числу зараженных COVID-19. Количество новых случаев заболевания там каждый день составляет около 23 тысяч.

Её огромными темпами догоняет Франция, где прирост инфицированных составляет порядка 50 тысяч человек. В большинстве стран Евросоюза вводят жесткие карантинные меры, запрещая гражданам гулять далее одного километра от дома и посещать рестораны. В Италии из-за недовольства ограничениями начались массовые протесты, сообщает Пятый канал.



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