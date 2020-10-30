Великие проклятия

30.10.2020, 17:21, Разное

Часто из уст несправедливо обиженных, не имеющих в руках оружия чтобы отомстить обидчику, звучит отчаянное «да будь ты проклят!» Казалось бы, чего опасного в этих словах? Однако это не простое сотрясание воздуха. В ином проклятии скрыта страшная сила, невидимая смерть, от которой нет спасенья. Некоторые проклятия вошли в историю и получили статус «Великих».

Проклятие Великого Магистра

К началу XIV века орден тамплиеров, изначально основанный для защиты паломников в святые места, превратился в могущественнейшую и богатейшую организацию. Тамплиеры не подчинялись ни церкви, ни государству. Власть ордена распространялось на Францию, Англию, Германию, Италию, Испанию. В самом отдаленном закутке Европы орден имел своего информатора, при каждом королевском дворе – своего шпиона.

Занимаясь ростовщичеством и торговлей, орден скопил немыслимые богатства. Ему принадлежали целые графства и замки, у него был свой флот и свой порт. Среди должников ордена были знатнейшие особы европейских королевских домов и даже многие монархи, в том числе и король Франции Филипп IV Красивый, который видел в тамплиерах серьезную угрозу своей власти.

13 октября 1307 года одновременно во Франции были арестованы около 5.000 тамплиеров во главе с Великим Магистром Жаком де Моле. Все имущество ордена было конфисковано в королевскую казну. Папа Климент V не стал на защиту тамплиеров. Номинально подчинявшийся папе орден уже давно существовал как самостоятельная структура, что не могло не волновать понтифика. К тому же, Климент и сам был должен тамплиерам. Папа издал буллу, в которой призывал европейских монархов поддержать почин короля Франции и также ликвидировать орден тамплиеров в своих землях. В качестве платы папа «дарил» монархам имущество ордена.

18 марта 1314 года после 7 лет допросов и пыток 23-й последний Великий Магистр ордена был публично сожжен на костре. Уже в клубах дыма Жак де Моле проклял короля, папу и советника короля Гийома де Ногарэ, занимавшего должность хранителя печати и сыгравшего ключевую роль в организации разгрома ордена. Объятый пламенем де Моле пообещал, что не пройдет и года, как все трое предстанут на Божий суд.

Не прошло и месяца, как умер папа. Следом за ним последовал Ногарэ. В ноябре 1314 года умер Филипп IV. Проклятие поразило и весь род короля. В течение 14 лет один за другим умерли все трое его сыновей, не оставив наследников. Династия Капетингов пресеклась. Проклятие свершилось.

Проклятие индейского вождя

В 1811 году США, продвигаясь на запад, столкнулось с союзом индейских племен, т.н. «конфедерацией Текумсе», названной по имени ее военного лидера. В конфедерацию входили 15 племен, боевое ядро составлял отряд в 3.000 человек. Поворотной точкой войны стало сражение при Типпекану, где индейцы были разбиты.

После разгрома Текумсе вместе с одним из пленных отправил командовавшему американскими войсками генералу Гаррисону послание, ставшее известным как «проклятие Текумсе». Индейский вождь предсказал, что «Гаррисон станет Великим вождем, но вскоре после этого умрет. И каждый Великий вождь, избранный через 20 лет, будет умирать. И хороня очередного Великого вождя пусть белые люди вспоминают гибель моего народа».

А теперь просто факты

1. Генерал Гарри Гаррисон в 1840 году одержал победу в борьбе за президентство, 4 марта принес присягу, а 4 апреля умер от воспаления легких, пробыв президентом всего 32 дня.

2. В 1860 году президентом стал Авраам Линкольн. В 1865 году он был застрелен в театре во время спектакля актером Бутом, сторонником южан.

3. В 1880 году президентом стал Джеймс Гарфилд. 2 июня 1881 года он был ранен Шарлем Гито и умер 19 сентября.

4. Уильям Мак-Кинли стал президентом в 1896, в 1900 переизбран. 6 сентября 1901 года американский анархист Леон Чолгошем дважды выстрелил в президента. Рана в живот оказалась смертельной.

5. В 1920 году Белый Дом занял Уоррен Гардинг. В него никто не стрелял, но до конца президентского срока он не дотянул и умер в 1923 году, не пережив инсульта.

6. 1940 год. Белый Дом в третий раз занимает Франклин Рузвельт. Он мог бы стать первым, преодолевшим проклятие, но переизбрался в 1944 году и умер в 1945.

7. Избранный в 1960 Джон Кеннеди был застрелен в Далласе в 1963.

8. Президент-1980. Рональд Рейган стал первым, кого не застрелили и кто умер как экс-президент. Видимо, по прошествии более чем 100 лет, сила проклятия стала ослабевать. Но досталось и ему: в 1981 году Рейган перенес покушение и получил пулю в легкое.

9. Следующий «проклятый» Джордж Буш-младший (президент США 2001-2009)отделался легким испугом: 10 мая 2005 во время посещения Тбилиси брошенная в него граната даже не взорвалась. Сила проклятия иссякла.

Никакая теория вероятности объяснить этой закономерности не может. Остается только верить в «проклятие Текумсе».

Так что постарайтесь, чтобы в Ваш адрес не летели страшные слова, да и сами проклятиями не кидайтесь.