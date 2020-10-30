Карли Клосс ждет ребенка

30.10.2020, 13:20, Разное

Карли Клосс и бизнесмен, брат супруга Иванки Трамп Джареда Кушнера – Джошуа Кушнер – впервые станут родителями, о чем эксклюзивно сообщает журнал People. “Карли на седьмом небе от счастья от мысли, что их первенец родится в 2021 году. Она будет замечательной мамой”, – добавляет инсайдер. Сами знаменитости эту новость пока не подтверждали, но, думаем, комментарий не за горами, а возможно, Карли последует примеру Эмили Ратажковски и объявит об этом со страниц глянца.

Джошуа Кушнер и Карли Клосс

Напомним, знакомство Карли Клосс и Джошуа Кушнера состоялось в 2012 году на одном из мероприятий бренда Victoria’s Secret, моделью которого являлась Карли. Роман между ними развивался стремительно. Джошуа родился в очень влиятельной нью-йоркской семье: его отец – миллиардер Чарльз Кушнер, сделавший состояние на недвижимости и в свое время осужденный на два года тюрьмы за налоговые манипуляции, а его брат – медиамагнат Джаред Кушнер – женат на дочери Дональда Трампа, Иванке Трамп.

Джошуа Кушнер окончил Гарвардскую школу бизнеса. Свой первый онлайн-бизнес он создал еще в университете и все вырученные деньги инвестировал в платформу Instagram.

Джошуа далек от мира моды, мне нравится, что с ним можно на время забыть о показах, съемках, кастингах и всем этом хаосе, – рассказывала супермодель в интервью People.

А вот Джошуа удалось увлечь возлюбленную в свой мир матриц и кодов: несколько лет назад Карли прошла двухнедельные курсы программирования и даже учредила стипендию Kode With Klossy, благодаря которой 20 школьниц могут пройти те же курсы, что и она, и научиться создавать собственные мобильные приложения. Сейчас Джошуа является основателем инвестиционной фирмы Thrive Capital.

18 октября 2018 года пара сыграла свадьбу в Нью-Йорке. По словам их друзей, церемония была скромной и прошла по всем канонам иудаизма. К слову, Карли специально сменила веру незадолго до помолвки. На церемонию было приглашено всего около 80 человек. Среди гостей был замечен родной брат Джошуа Джаред с супругой Иванкой Трамп. Для торжества Карли выбрала белоснежное платье Dior.

Чуть меньше чем через год, в июне 2019-го, Карли и Джошуа сыграли вторую свадьбу – на ферме в штате Вайоминг. В числе гостей значились Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.

Дерек Бласберг, Карли Клосс и Орландо Блум