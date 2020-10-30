Кети Топурия подтвердила беременность в новом клипе А’Studio

30.10.2020, 13:20, Разное

Слухи о том, что солистка группы A’Studio Кети Топурия ждет ребенка, ходят несколько недель, а сама певица от любых комментариев на эту тему воздерживалась. И вот наконец тайное официально стало явным: Кети рассекретила свое положение в новом клипе коллектива на песню “Се Ля Ви”.

Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я? Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип ”Вот она любовь”, который остался для меня приятной видеопамятью. И я рада, что в клипе “Се ля ви” вновь запечатлелось мое трепетное и счастливое состояние. Все вышло очень гармонично, – рассказала Кети порталу Woman.ru.

Съемки клипа проходили в Кондуках, что в Тульской области, и длились всего один день.

Ожидание ребенка проходит для Кети и в ожидании свадьбы: в конце сентября певица подтвердила помолвку с бизнесменом Львом Деньговым. Об их романе стало известно в прошлом году. По данным СМИ, Лев возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Ему 35 лет, и он был дважды женат. В юные годы возлюбленный Кети, как и она, занимался музыкой, выступая в белорусском бойз-бенде “Арбат”. Тогда поклонники знали его под другим именем – Павел Гузбанд.

Кети с обручальным кольцом