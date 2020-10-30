Гигантская медуза чуть не поглотила мужчину во время пробежки

30.10.2020, 13:20, Разное

Россиянин Анатолий Смирнов столкнулся с огромной медузой возле города Нейпл в штате Флорида (США).

Мужчина даже пошутил, что он настолько был удивлен этой встрече, что подумал, что такая медуза вполне могла его поглотить.

Мужчина снял на телефон выброшенную на берег медузу, и поделился кадром. В диаметре медуза составляла около полутора метров. Существо окрашено в фиолетовый цвет. Смирнов каждый день совершает пробежки вдоль побережья, но таковое видит впервые.

Морской биолог Джеймс Дугласс отметил в интервью WINK News, что на фото попала безобидная и очень редкая медуза вида Drymonema larsoni. Она очень крупная, а ее щупальца в длину могут вырастать до 20 метров. В то же время ее укус ощущается как от комара.