 

Елена Преснякова призналась, почему в молодости решилась на аборт

30.10.2020, 13:17, Разное

Елена Преснякова и ее супруг Владимир Пресняков стали гостями студии программы «Судьба человека». Солистка ВИА «Самоцветы» призналась Борису Корчевникову, что в молодости сделала аборт от нынешнего мужа и очень сожалеет об этом.
Супруги вместе уже 55 лет, но в начале их отношений Елена Преснякова переживала за будущее рядом с юным саксофонистом. Певица до сих пор замаливает свой грех и понимает, что неродившийся ребенок мог быть старше их единственного сына – Владимира Преснякова-младшего. 74-летний супруг отметил: он также испытывает чувство вины и понимает, что подтолкнул возлюбленную к этому из-за своей незрелости. Пара благодарна судьбе за то, что им дали второй шанс и у них сейчас есть полноценная семья.

Когда мать Елены Пресняковой узнала о беременности дочери, она настояла на том, чтобы молодые люди расписались. Они даже подали заявление в ЗАГС, но в последний момент Владимир Пресняков забыл об этом. На собственную свадьбу жениха привел брат невесты, а ей пришлось украсить свадебное платье искусственными цветами из похоронного венка, так как других просто не было.

В 1968 году у музыкантов родился сын Владимир, которого отдали на воспитание бабушке. Пресняковы тогда активно гастролировали, поэтому вынуждены были жить в разлуке с ребенком. Вскоре будущего артиста отдали в военный интернат, в котором когда-то учился его отец. Звездные родители гордятся 52-летним сыном, так как он успешен в карьере и стал хорошим отцом для своих троих детей.



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