Скандалы: «Республика» пала

30.10.2020, 13:15, Разное

Крупная сеть книжных магазинов подала на банкротство из-за пандемии

Сеть книжных магазинов «Республика» планирует подать заявление о банкротстве из-за падения доходов в период пандемии COVID-19 и невозможности расплатиться по обязательствам перед поставщиками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. «Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве ООО «Республика», — говорится в сообщении пресс-службы. Согласно ему, для сети «стало невозможным продолжение работы по докризисным договоренностям в условиях сниженного трафика и ограничений» (цитата по ТАСС). «Мы также пришли к договоренностям с рядом поставщиков, перед которыми у нашей компании сформировалась задолженность за время простоя, когда компания несла постоянные убытки, но договориться удалось не со всеми», — отметили в «Республике».

В июле издательства «Эксмо-АСТ» и «Альпина» остановили поставки книг сети из-за долгов ритейлера. Тогда компания предлагала дисконтировать большую часть её долга, чтобы избежать банкротства. В «Эксмо-АСТ» тогда утверждали, что совокупный долг «Республики» составляет около 200 млн рублей. «Республика» была основана в 2006 году владельцем продуктовой группы «Дымов» Вадимом Дымовым. По данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба. Магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. До пандемии в сети насчитывалось 40 точек.

Как рассказали изданию vc.ru в компании, все розничные магазины сети простаивали с 29 марта по 1 июня из-за пандемии Covid-19, а компания копила убытки, поскольку интернет-магазин не компенсировал потерь. После снятия ограничений трафик в магазинах восстановился на 60% к уровню 2019 года, но уже осенью снова начал падать: в середине октября он не превышал 50%, и сеть наблюдает «тенденцию к снижению», отметили в «Республике». В компании добавили, что ей пришлось закрыть «значительную часть магазинов», сейчас у сети работает 12 магазинов в Москве, в том числе аутлет — круглогодичный дисконт-центр с ценами на книги от 30 рублей (его сеть открыла в июле). Весной в «Республике» заявляли, что после выхода из «карантина» сеть откажется от традиционного формата книжных магазинов, сделав их концепт-сторами с оригинальным оформлением зала, социальными пространствами и кофе-пойнтами.

Сергей Мингазов