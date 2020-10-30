РПЦ рекомендовала закрывать монастыри в регионах со сложной эпидобстановкой

30.10.2020, 13:08, Новости дня

Монастыри Русской православной церкви (РПЦ) в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой будут закрываться для посетителей в качестве профилактической меры по решению епархиальных архиереев, говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры», – передает ТАСС текст письма.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 18 283 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 22,3% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 599 976 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 200 560 человек, из них 14 519 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 355 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 27 656 человек.

Накануне, 29 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 17 717. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 566.