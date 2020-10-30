Стало известно, что делал террорист перед атакой в Ницце

30.10.2020, 13:08, Новости дня

Совершивший нападение в Ницце уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи связывался с семьей в Тунисе перед терактом и отправил фото церкви Нотр-Дам в Ницце, информирует телеканал Al-Arabiya.

Брат нападавшего рассказал телеканалу, что тот сообщил семье, что собирается провести ночь рядом с церковью.

«Он отправил мне фото перед ней (церковью)», – передает РИА «Новости» слова брата нападавшего.

Соседи семьи отметили, что молодой человек не демонстрировал никаких признаков склонности к экстремизму или терроризму.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.