 

Стало известно, что делал террорист перед атакой в Ницце

30.10.2020, 13:08, Новости дня

Совершивший нападение в Ницце уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи связывался с семьей в Тунисе перед терактом и отправил фото церкви Нотр-Дам в Ницце, информирует телеканал Al-Arabiya.

Брат нападавшего рассказал телеканалу, что тот сообщил семье, что собирается провести ночь рядом с церковью.

«Он отправил мне фото перед ней (церковью)», – передает РИА «Новости» слова брата нападавшего.

Соседи семьи отметили, что молодой человек не демонстрировал никаких признаков склонности к экстремизму или терроризму.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Впервые за 20 месяцев прошли переговоры между Сербией и Косово. ЕС хочет, чтобы стороны подписали обязывающий документ

07.07 / На Донбассе менее чем за сутки ранения получили четыре украинские военнослужащие – штаб ООС

09.10 / ВС Татарстана оставил в силе приговор отцу по делу о насилии над полуторагодовалой дочерью

09.10 / Помпео поблагодарил главу МИД Польши за поддержку свободы в Беларуси

07.08 / Лукашенко поделился единственным воспоминанием об отце

24.07 / В Чикаго демонтирован монумент Колумбу

28.07 / Венедиктов: Кремлевские мудрецы рассматривают Зеленского как неопытного мальчишку

27.09 / Эксперт объяснил причины обострения конфликта в Нагорном Карабахе

04.07 / В Киеве произошла перестрелка, есть пострадавшие

08.08 / Названа сумма, необходимая для восстановления Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска