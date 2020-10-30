 

Голова лошади – Личное мнение

30.10.2020, 13:00, Разное

Ксения Собчак изо всех сил рассказывает, как ей поступают угрозы отрезать голову.

На фоне происходящего во Франции, такие угрозы кажутся вполне реальными — мало ли, всё может случиться.

Я не стану даже говорить, что не верю Собчак, её скринам переписки. По-моему, из-за хайпа она давно потеряла голову — пусть не в прямом, так в переносном смысле.

Вы помните, как Ксения нарядилась в костюм попа? А тот момент, когда Собчак в явном подпитии перелезла с Виторганом через ограду храма и устроила там фотосессию?

А вот теперь Собчак орёт, что карикатуры на пророка Мухаммеда — это, мол, цивилизованность и свобода слова. Как, наверное, и оскорбление православия.

Я искренне не понимаю, почему Собчак воспринимает свободу, как попытку оскорблять чувства других людей.

Ну, хорошо, ты — атеистка. Не веришь ни в Б-га, ни в дьявола. Это — твоя свобода, твой выбор, и никто тебя за это не трогает. Но почему при этом своём мировоззрении обязательно нужно лезть к тем, кто верит? Разве истинная свобода не подразумевает возможность иметь свои убеждения всем?

Прошу заметить, это не верующие идут к Собчак и её оскорбляют. Это она назойливо лезет к ним, а потом вопит, что ей угрожают.

Ты можешь верить. Ты можешь не верить. Но свобода в том, что ни ты, ни тебе не указывают, верить тебе или нет.

Ну не нравится тебе православный храм, иди мимо! Не считаешь ты Пророка святым, иди снова мимо! Никто к тебе не подходит, не убеждает, не заставляет верить. Так почему тогда лезешь ты, оскорбляя веру людей?

Не понимаю. А в угрозы Собчак — нет, не верю.

Источник: Лена Миро



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