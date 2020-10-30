Во Франции извинились перед чеченцем, убившим учителя

30.10.2020, 12:58, Разное

Во Франции социалистические активисты устроили флешмоб #SorryAbdullah в поддержку чеченца Абдуллаха Анзорова, который отрезал голову школьному учителю Самуэлю Пати.

Они полагают, что в произошедшем виновато французское общество, недостаточно уважительно относящееся к исламу.

– Если свобода слова позволяет оскорблять ислам или шутить над исламом, нам не нужна такая свобода, она никому не нужна, – цитирует AFP одного из организаторов акции Шарля Хейфеца. – Мы выступаем за свободу чувствовать себя в безопасности для всех угнетённых груп, в том числе для мусульман. Никакой мусульманин не будет чувствовать себя в безопасности в стране, где плюют в его религию, где не уважают пророка, где отвергают шариат.

По мнению организаторов, погибший сам спровоцировал убийцу, заставив его почувствовать себя чужим во Франции, «растоптав его религиозные чувства». Они требуют от властей немедленно освободить чеченца и покаяться перед ним.

В рамках акции социалисты прошли маршем по улицам Парижа со слоганами «Прости нас, Абдуллах», «Никакой свободы врагам ислама», «Беженцы, добро пожаловать», «Самуэль Пати, гори в аду» и другими подобными.