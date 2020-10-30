 

Ученые подтвердили возможность появления жизни на Земле в результате падения кометы

30.10.2020, 12:53, Разное

Ученые заявили, что им удалось получить доказательства появления жизни на Земле в результате падения небесного тела. Результаты исследования сотрудников Колледжа Альбион в штате Мичиган были опубликованы в журнале Astrobiology.
В своем эксперименте исследователи воздействовали на образцы гликольальдегида мощным ударным давлением, варьировавшимся от 4,5 до 25 гигапаскалей. Подобное давление может возникнуть при падении крупной кометы. Выяснилось, что в таких экстремальных условиях рибонуклеиновая кислота и нуклеотиды не утрачивают целостность и сохраняют свою структуру.

По словам астробиологов, подобные результаты указывают на то, что жизнь на Землю могли занести небесные тела. При падении вещества, предшествующие аминокислотам, не разрушаются, кроме того, во время удара возникают новые молекулы, которые могли сыграть роль в запуске химических процессов.



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