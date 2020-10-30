 

«Без бабули стало пусто»: Евгения Лоза потеряла близкого человека

30.10.2020, 12:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Евгения Лоза опубликовала снимок пустого парка и написала, что «в станице Кущевская без бабули стало пусто». Поклонники поняли, что 36-летняя актриса проводила в последний путь близкого человека.
Евгения Лоза отправилась в Краснодарский край, чтобы похоронить свою бабушку. Фолловеры выразили артистке слова соболезнования и поддержки. Некоторые подписчики написали, что «родные не умирают, а просто перестают быть рядом». Евгении Лозе пожелали найти в себе силы, чтобы пережить утрату близкого человека.

В последнее время жизнь актрисы напоминает «черную полосу». Недавно она оформила развод с супругом Антоном Батыревым, вскоре разбила в ДТП автомобиль, а теперь похоронила любимую бабушку. Звезда сериала «Восток-Запад» прожила в браке меньше года. По ее словам, с актером они расстались на дружеской ноте и не держат зла друг на друга. Евгения Лоза заверила поклонников: причина кроется не в продолжительной самоизоляции, так как решение о разводе было принято раньше.



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