Певица Слава рассказала о своем отношении к алкогольным напиткам

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30.10.2020, 12:53, Разное

Алкогольные напитки не оказывают никакого влияния на певицу Славу. О своем отношении к спиртному артистка пояснила в эфире шоу «Алена, блин!».
В гости к журналистке Алене Жигаловой накануне пришла Анастасия Сланевская, более известная как певица Слава. Артистка пояснила о своей личной жизни и творчестве, ответив на многие острые вопросы ведущей. Одной из тем, интересовавшей поклонников исполнительницы, стало ее отношение к алкоголю. Во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, Слава нередко публиковала в Сети видео, вызывавшие множество вопросов об ее образе жизни.

Так, одними из развлечений звезды стали спиртные напитки, что она демонстрировала в коротких клипах, размещаемых на странице своего профиля в соцсети Instagram. Алена Жигалова спросила в ходе интервью, не боится ли артистка, что ее ролики будут восприниматься как пропаганда алкоголя. В ответ на это Слава возразила, заявив: в РФ слишком предвзято относятся к спиртным напиткам. Исполнительница привела в пример зарубежные страны. Так, в Европе, Австрии, Германии или Италии бокал вина является непременным атрибутом обычного обеда.

В этом нет ничего предосудительного, заверила артистка. Главное, уверена она, не стать алкоголиком и не употреблять водку. Стоит отметить, у Славы при этом организм хорошо справляется со спиртным, абсолютно не отправляясь им. Как пишет «Политэксперт», Слава не отказывает себе в удовольствии выпить немножко перед выступлением, чтобы успокоить нервы.



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