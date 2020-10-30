 

Кремль не увидел связи между нападением на полицейских в Татарстане и терактами во Франции

30.10.2020, 12:48, Новости дня

Между нападением подростка на полицейских в Татарстане и нападением на прихожан церкви во французском городе Ницце нет никакой связи, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, характер преступлений абсолютно разный.

«Во Франции события – это французские события. Здесь – одно из преступлений, абсолютно такое уголовное преступление. Какая здесь связь-то?» – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, считают ли в Кремле произошедшее в Татарстане связанным с событиями в Ницце.

Он не стал комментировать предложение московского муфтията увеличить количество мечетей в Москве для уменьшения числа радикалов и профилактики терроризма.

«Что касается строительства мечетей и так далее, я воздержусь от каких-либо комментариев. Я просто не обладаю информацией: здесь нужно смотреть, сколько всего мечетей есть, сколько в Москве мусульман, имеются ли как-то проблемы с мечетями», – сказал Песков.

Он отметил, что это вопрос является скорее «прерогативой городских властей: считают ли они достаточным или недостаточным» число мечетей в Москве.

При этом он подчеркнул, что ни одна мировая религия не приемлет экстремизм. «Экстремизм не имеет никакого отношения к религии, – отметил Песков. – Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать».

Ранее сообщалось, что полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.



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