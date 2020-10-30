Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения на материал RT о выборах в США

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30.10.2020, 12:48, Новости дня

Роскомнадзор направил администрации Twitter требование о снятии ограничений по отношению к репортажу телеканала RT о президентских выборах в США, расценив это как акт цензуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ограничения на материалы российских СМИ расцениваются как акт цензуры, нарушающие принципы обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В регуляторе подчеркнули, что «подобные действия соцсети являются попыткой скрыть от мировой и, в том числе российской общественности, публикуемую RT информацию о нарушениях во время проведения выборов в США».

В пятницу администрация американского сервиса микроблогов Twitter пометила как «вводящую в заблуждение» публикацию в официальном аккаунте телеканала RT. Сюжет посвящен проблемам, которыми может сопровождаться голосование на всеобщих выборах в США, а также процесс подсчета голосов. Отмечалось, что руководство социальной сети впервые снабдило публикацию RT такой отметкой.

Напомним, в среду Роскомнадзор повторно направил в адрес американских компаний Facebook, Google и Twitter требование прекратить цензуру в отношении российской прессы.

Роскомнадзор уведомлял об учащении случаев распространения зарубежными интернет-площадками YouTube, Instagram, Facebook и Twitter фейковой информации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что зарубежным IT-гигантам придется отвечать перед российским судом.



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