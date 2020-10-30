Президентская чета Польши признала за женщинами право выбора

30.10.2020, 12:40, Новости дня

В эфире Polsat News президент Польши Анджей Дуда заявил о своей готовности к поиску решения, которое устроило бы участников массовых протестов в Польше, требующих отмены решения суда о запрете абортов. В свою очередь первая леди Агата Корнхаузер-Дуда заметила, что, несмотря на то что сама лично никогда бы не решилась на аборт, прекрасно понимает, что не все женщины — героини, и она очень рада тому, что её муж готов к компромиссу в этом деликатном вопросе.



Facebook

Ровно неделю назад 22 ноября Конституционный суд Польши решил, что так называемый Закон о запрете абортов от 1993 года, который разрешал аборт в случае высокой вероятности врождённого порока плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни, противоречит Конституции. Страну охватила массовая волна протестов, и ситуацию прокомментировал глава польского государства Анджей Дуда.

В эфире Polsat News он признал, что принуждение женщины к рождению ребёнка, у которого нет шансов выжить, повлечёт за собой серьёзное душевное и физическое страдание матери. Польский лидер предложил совместно с экспертами разработать соответствующие нормы, которые смогут защитить как, например, детей с синдромом Дауна, так и психологическое и физическое состояние женщин. «Я готов принимать активное участие в этой работе по поиску решения, которое принесёт с собой социальный мир и которое на самом деле будет признано заботой о здоровье и правах женщин в правильном смысле этого слова», — объяснил польский президент.

«Я очень рада тому, что муж сказал, что необходимо разработать какое-то решение… Я сильно уважаю женщин, воспитывающих детей-инвалидов. Однако мой вопрос следующий: все ли способны совершать героические поступки и нужно ли принуждать к этому женщин? У меня есть сомнения на этот счёт», — сказала первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда.

«Я могу сказать за себя. Я даже не могу себе представить, что я смогла бы сделать аборт, даже в том случае, если беременность была бы под угрозой. Однако это объясняется моими убеждениями, моей верой, а также пониманием того, что в этой весьма сложной ситуации я бы не осталась одна», — отметила жена президента Польши.

В беседе с Polsat News Агата Корнхаузер-Дуда рассказала, что за последние пять лет встретила много женщин, которые не решились сделать аборт, хоть и имели на это право, а также тех, кто уже во время беременности узнал, что их ребёнок умрёт сразу после родов. «Я очень уважаю этих женщин, я считаю их героинями. Наверное, они бы себя так не охарактеризовали, ведь они любят своих детей безгранично, как и любая мать», — подчеркнула первая леди.