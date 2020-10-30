История о похищенной пришельцами австралийки Келли Кэхилл

30.10.2020, 12:43, Разное

Случай похищения пришельцами этой жительницы Австралии считается одним из самых причудливых и при этом довольно правдоподобным. Женщина не только вспомнила момент похищения, но на ее теле остались отметины.

8 августа 1993 года 27-летняя домохозяйка и мать троих детей Келли Кэхилл ехала ранним вечером со своим мужем в автомобиле, чтобы посетить вечеринку старых друзей в пригороде Мельбурна, штат Виктория (Австралия).

Около 19.00 они проезжали мимо тихого предгорья хребта Данденонг, дорога шла по безлюдным пустошам и других машин на ней было очень мало. Стоял самый обычный спокойный вечер, за рулем их машины был муж Келли, а сама Келли смотрела в окно, наблюдая за вечерним горизонтом.

Вдруг Келли увидела "кольцо оранжевых огней", стоящее на земле неподалеку от дороги. Когда они проехали мимо него, Келли сказала мужу, что это похоже на приземлившийся НЛО. Тут посмеялся и сказал, что наверняка это просто вертолет.

Далее они приехали к друзьям, провели там несколько часов, а потом поехали обратно домой по той же дороге. Было уже совсем темно, поэтому "оранжевый круг огней" был теперь особенно хорошо виден, и теперь он не стоял на земле, а парил невысоко в небе. Он парил прямо над дорогой, по которой ехала машина Келли.

"Это было нечто округлое со стеклом и окнами, с подсветкой снизу. Мы подъезжали к нему все ближе и ближе, но объект не издавал никакого шума. И тогда даже мой муж сказал, что я была права и что это что-то странное. Потом я сказала "Клянусь, я видела в окнах людей", после чего объект резко вильнул влево и улетел так быстро, как мог. За секунду он исчез.

Мы продолжили ехать, но примерно через километр мы увидели впереди очень яркий свет. Я спросила мужу "Что ты будешь делать?", а он сказал "Попробую ехать дальше" и это было последнее, что я помню. Мое тело было наполнено адреналином. сердце билось, а потом мы словно очнулись в той же машине. "Что случилось?", спросила у мужа, он сказал "Не знаю. Может мы свернули не туда".

И Келли и ее муж ощущали себя очень необычно, как будто они пропустили какое-то время, но они не понимали, что произошло. Они лишь отметили, что в их машине почему-то сильно пахнет рвотой, хотя никаких следов рвоты не видели.

Они оба ощущали, что с ними явно что-то произошло, что-то с ними было не так, но они продолжили ехать по дороге словно все было в порядке. А потом они увидели на обочине дороги очень высокую темную фигуру, не очень похожую на человеческую.

Лишь когда они оба приехали домой, они поняли, что их путь назад от друзей занял у них ровно на час больше, чем надо. И что с ними происходило в этот час, никто из них не помнил. А когда Келли пошла спать и сняла одежду, она увидела у себя под пупком странную отметину в форме треугольника, это был след от шрама. Ничего подобного раньше у нее не было.

Чувствовала она себя неважно, у нее были головные боли, тошнота, боли в животе и сильная мышечная усталость. Эти симптомы не прошли на следующий день и продолжались целую неделю. У мужа Келли ничего подобного не было.

Через неделю у Келли внезапно началась менструация (гораздо раньше обычного графика) и она оказалась необычно болезненной. Все тело Келли ломило и от резкой боли в животе она едва могла ходить. Муж повез ее в больницу, где у нее обнаружили инфекцию в матке.

Когда Келли лежала в больнице, к ней начала урывками возвращаться память о том потерянном времени. Это было как яркие вспышки из подсознания, которые постепенно сложились в общую картину. Келли вспомнила, что когда они с мужем увидели яркий свет в машине, они остановились, а потом увидели на дороге нечеткие движущиеся силуэты. Они двигались в этом свете навстречу им.

Позже, когда Келли выздоровела и они снова проезжали по той же дороге, ее внезапно накрыло волной абсолютного страха и с этого момента она начала по частях вспоминать почти все, что с ней случилось. Она вспомнила, что после яркого света они с мужем увидели огромный объект, который стоял на поле рядом с дорогой. Объект был в длину метров 50 или больше.

Они вышли из машины, чтобы получше рассмотреть этот объект, после чего Келли увидела, что на дороге стоит еще одна машина, из которой вышли три человека. Это подразумевает, что в тот момент похищенных было больше, и что пришельцы забирали не только Келли и ее мужа.

Келли увидела перед собой высокую тонкую черную фигуру со светящимися красными глазами. Существо приближалось к ней и Келли стало очень страшно. Она начала кричать мужу, чтобы тот спас ее, а потом почему-то закричала "У них нет Души! У них нет души!". Затем красноглазых гуманоидов стало сразу несколько и они всей толпой все ближе подходили к Келли и ее мужу.

Келли помнит, что в какой-то момент повернулась к тем трем людям на дороге и закричала им "Они злые! Они хотят убить вас!". У нее началась сильная истерика от страха. Следующее, что произошло, ее словно откинуло назад и она упала на землю, ей было трудно дышать и она ослепла. Она видела лишь темноту.

Красноглазые существа стали отправлять ей телепатические сообщения в мозг о том, что они не причинят ей вреда. Однако Келли чувствовала всеми фибрами своей души, что эти существа злые. Потом ее гнев на них переборол ее страх и она начала кричать им, чтобы те ушли. Она угрожала им, проклинала их.

Еще через несколько недель Келли стали сниться пугающие и очень реальные сны о том, как черный красноглазый пришелец появляется в ее спальне и стягивает ее за ноги с кровати. Ее тело парализовало ниже пояса и она ощущала, что летит по воздуху в сторону гуманоида. А потом она каждый раз просыпалась.

Странным было то, что муж Келли ничего не помнил, но Келли с каждым днем вспоминала все больше подробностей своего похищения. В какой-то момент Келли решила связаться с уфологами и она позвонила группе Билли Чарлкера из сиднейского Центра исследования НЛО. Эта группа начала масштабное расследование данного случая и за короткое время им удалось найти нескольких свидетелей, которые ехали по той же дороге в тот вечер и видели яркий свет и необычные огни.

Им также удалось найти тех трех человек, которые были в другой машины. На их телах тоже обнаружились загадочные треугольные шрамы, но они ничего не помнили о случившемся.

Потом вся эта история просочилась в прессу и Келли Кэхилл на некоторое время стала одной из самых популярных медиа-персон в Австралии. Ее приглашали на телешоу, на радио, брали интервью. В 1997 году она выпустила книгу под названием "Контакт: реальная история" (Encounter: The True Story). И за все эти годы она продолжала по частям вспоминать подробности о событиях той ночи.

Келли рассказала, что в какой-то момент пришельцы поведали ей, что они планируют вторжение на Землю, а потом, после похищения, ее однажды преследовал странный черный вертолет без опознавательных знаков.

Хотя ее слова многим казались абсолютно фантастичными, ей было сложно не верить. Келли не страдала никакими психическими отклонениями, у нее не было депрессии, излишней фантазии, а все ее соседи и друзья называли ее честной и искренней женщиной. Кроме того все эти странные треугольные шрамы на ее теле и телах других людей не могли быть просто совпадением. С ними и правда что-то необычное случилось той ночью.

Случай с Келли Кэхилл стал одним из самых известных австралийских случаев похищения пришельцами, хотя к нему было очень множество вопросов. Келли так и не вспомнила, что конкретно делали ей пришельцы после похищения, а ее история по большей части вращалась вокруг того момента, когда она и ее муж увидели яркий свет и "нечеткие фигуры".

Это заставляет многих скептиков указывать, что вся эта история лишь плод ее воображения из-за какой-то психической травмы или попросту алкоголя (они ведь возвращались с вечеринки в ту ночь).