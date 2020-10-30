Мнение: Новости дня – 29 октября. Начало резни во Франции, Навальный и прочее

30.10.2020, 12:22, Разное

В мире продолжается нагнетание напряженности в преддверии “эпохальных выборов” президента США (осталось меньше недели): мало того, что мировая истерия по поводу ковида уже бьет все рекорды – так заодно еще и разгорается новое/старое противостояние Европы и мусульманского мира, чреватое очередной волной массового террора (что на фоне ковида, с одинаковой силой поражающего и христиан, и мусульман, и буддистов выглядит совсем уж фантасмагорически). Поговорим о новом теракте во Франции, о новом зловещем почерке террористов, о том, чем может быть выгоден Макрону этот виток напряжения. Затем перейдем к “делам нашим скорбным”, то есть российским: у нас Навальный вчера снова после долгого перерыва появился в эфире своего канала на Ютубе “Навальный-live”, и в то же время разгорается очередной скандал вокруг (возможно) проплаченного судейства на конкурсе “Голос” Первого канала. О Навальном – подробнее (а то я в последнее время как-то обходил его своим вниманием). В общем, будет длинно – но интересно!

Таймкоды:

0:35 – теракт во Франции, новая политика Макрона, новая тактика террора, Кадыров угрожает Макрону, Эрдоган угрожает Макрону, европейские маски – уже почти хиджаб, конспирология – возможно, “исламский” кризис – искусственно вызванный кризис

20:15 – первое появление Навального в эфире собственной передачи после перерыва, вызванного отравлением. Противоречивые впечатления от выступления Навального – контраст бодрости и физической формы; природа психологического кризиса, который сейчас переживает Навальный; кто такой Навальный – циник или идеалист? Как отравление проявило полное равнодушие населения РФ к Навальному.

39:20 – новый скандал на шоу “Голос”: опять проплаченная реакция судей, новая “дочка Алсу”. Какие есть странности в этом кейсе? С чем связано неуклонное опошление “Голоса”? Возможно, дело в кризисе российских финансов, который отражается даже на телевещании главных пропагандистских каналов: уходит долгосрочное планирование, побеждает цинизм.