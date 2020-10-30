 

Мнение: Жажда полной свободны

30.10.2020, 12:25, Разное

И вот эти прекрасные люди учат Белоруссию свободе и демократии.

Источник: Colonel Cassad



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