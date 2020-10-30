Деньги на борьбу со смертельным недугом власти Украины потратят на сериалы

30.10.2020, 12:23, Разное

Министерство культуры и информационной политики соседнего

государства получит сто миллионов гривен – это примерно 273 миллиона рублей. Порядок

использования средств изменен по указу украинского кабмина. Выделенные миллионы нужно использовать до Нового года.

Как сообщил представитель Минкульта журналистам, власти

хотят поддержать отрасль кино и сериалов в условиях кризиса, спровоцированного пандемией

коронавируса. В планах у ведомства “создать общественно значимый

аудиовизуальный контент”.

Со дня на день будет объявлен конкурсный отбор. Достойные

проекты получат поддержку министерства. Ведомство покроет затраты на

производство, а также оплатит создание отдельных его этапов.

Отметим, что в Фонд борьбы с СОVID-19 изначально заложили 66

миллиардов гривен. Позже правительство решило перераспределить деньги, по

другим направлениям, которые посчитала “приоритетными”.

Например, половина

средств пошла на дорожные работы. Решение кабмина вызвало негативную реакцию

общественности. Валерий Пацкан – глава Счетной палаты напомнил, что Украина не

приобрела ни одного аппарата ИВЛ, между тем фонд учреждали

именно для этих целей.