Ученые открыли новый класс веществ, замедляющих рост раковых клеток

30.10.2020, 12:17, Разное

Согласно данным пресс-центра НИУ ВШЭ, исследователи открыли новый класс веществ, относящихся к группе дифенил-изоксазолов, замедляющих рост раковых клеток. Их достаточно просто синтезировать из аромасоединений, а также производных бензола.

Исследователи говорят о том, что данные вещества можно использовать для изготовления лекарственных препаратов для лечения рака. Речь идет о антимитотиках, которые разрушают базовый белок клеток тубулин, имеющий значение для процесса корректного деления. В ходе эксперимента было проведено моделирование, которое выявило свойства препаратов, созданных на базе органических веществ.

Ученые, взяв за основу эту идею, создали несколько вариантов подобных молекул. Их действие протестировали на морских ежах, так как деление клеток у них происходит аналогично раковым. Оказалось, что все типы молекул были способны замедлить рост зародыша, препятствуя работе тубулина. Исследователи из РФ также провели опыты на культурах онкологических клеток человека, получив такие же результаты.