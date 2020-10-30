Ученые: Осьминоги способны ощущать вкус благодаря присоскам в коже

30.10.2020, 12:17, Разное

Ученые, которые работают в Гарвардском университете, установили, что осьминоги способны ощущать вкус благодаря присоскам, расположенным в их коже. Исследователи изучили способность осязания двухточечного калифорнийского моллюска Octopus bimaculoides.

По словам биолога Лены ван Гизен, исследователи нашли хемосенсорные образования, обнаруживающие молекулы, которые подобны клеткам вкуса и запаха человека. Калифорнийские осьминоги, когда передвигаются по морскому дну, изучают его с помощью независимо движущихся присосок. Таким образом, они создают уникальную сенсорную карту своего окружения, пользуясь независимыми ощущениями вкуса.

Ученые характеризуют данных моллюсков как «морских пришельцев» с переменчивой кожей, тремя сердцами и мини-разумом, которые могут конечностями незаметно исследовать окружающую среду.