Животных назвали переносчиками 850 тысяч опасных для людей вирусов

30.10.2020, 12:17, Разное

Ученые установили, что животные могут являться потенциальными переносчиками более 850 тысяч не открытых вирусов, представляющих угрозу человечеству. Исследованием данного вопроса занималась международная группа из 22 специалистов.

По словам экспертов, реагировать необходимо при появлении первых признаков зоонозных заболеваний, а не ждать, пока болезнь разовьется до масштабной пандемии. Кроме того, исследователи призывают защищать дикую природу иначе болезни, похожие на коронавирусную инфекцию, будут возникать все чаще и чаще.

Самыми опасными в плане переносчиков вирусов были названы летучие мыши, грызуны и приматы. Они могут носить в своем организме от 540 до 850 тысяч еще не открытых наукой вирусов. Ежегодно у человека медики диагностируют до пяти новых заболеваний, способных спровоцировать очередную эпидемию.