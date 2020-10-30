 

В Украине обновили карантинное зонирование, “красные” – 11 областных центров

30.10.2020, 12:02, Новости дня

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 30 октября установила новое распределение на зоны эпидемической опасности в связи с распространение коронавирусной болезни COVID-19, сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов. 

Он сообщил, что новое зонирование начнет действовать в 00.00 2 ноября, в “красной” зоне уже 11 областных центров, Киев пока остается “оранжевым”. 

Инфографика: Олег Немчінов, Міністр Кабінету міністрів України / Telegram

В “красную” зону попали: 

города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский и Турийский районы Волынской области;
Славянский район Донецкой области;
Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский; Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
Ужгород и Берегово; Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
Пологовский район Запорожской области;
Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, а также Обуховский район Киевской области;
Марковский и Троицкий районы Луганской области;
Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
Николаев;
города Беляевка, Измаил и Теплодар; Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;
Полтава;
Ровно, Острог, а также Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Острожский районы Ровенской области;
Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
Бережаны, Кременец и Чортков, Гусятинский, Залещицкий, Козовский, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;
Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;
Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Заставновский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;
Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

Он также обнародовал перечень населенных пунктов, которые попали в “оранжевую”, “желтую” и “зеленую” зоны. В “зеленой” остались только Горностаевский и Скадовский районы Херсонской области, “желтые” районы тоже только в этом регионе. 

Инфографика: Олег Немчінов, Міністр Кабінету міністрів України / Telegram

Новое эпидемическое зонирование устанавливается на 14 дней. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 13 октября адаптивный карантин был продлен до конца 2020 года.

16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к “красной” зоне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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