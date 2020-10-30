 

Сапронов: Почему-то все хотят уехать в Европу и США из мусульманских стран, а не наоборот. Сейчас во Франции – терроризм. Нужно ограничивать миграцию

30.10.2020, 12:02, Новости дня

Я много лет назад, может, лет 15 назад, первый раз публично высказался, что мультикультурность погубит Европу.

У каждого из нас есть симпатии и антипатии, у каждого есть вера в кого-то, и она не всегда оправдана и аргументирована, а надежды часто рушатся, и мы начинаем не там, не в себе искать виноватых. У многих есть кумиры, и они разные, мы разные по отношению к богу.

Кто-то свято верит. Кто-то делает вид, что верит. Мы поклоняемся разным богам и принадлежим к разным религиям.

Так устроен мир. Мы разные.

Но. Если я вдруг решил уехать жить в другую страну, отличающуюся историей, культурой, религией и традициями, я обязан принять правила и законы моей новой страны.

Соблюдать потихоньку свои традиции и праздники. Стараться не терять себя и свои корни. Но я принял решение и уехал жить в другую страну! Зачем тащить свой устав туда?

Франция. Это терроризм. Это война ислама против Франции. Любой радикализм крайне опасен. Это может быть мировым пожаром.

Я не знаю, как поступать политикам. Но, пожалуй, произнесу непопулярное – срочно ограничивать миграцию.

Религия сложная штука. И ислам разный. Все-таки мне кажется, что все кроется глубже, не в религии. В бедности. В продолжающейся пропасти между бедными и богатыми. В образованности.

Почему-то все хотят уехать в Европу и США из этих мусульманских стран, а не наоборот.

Я много раз был в мусульманских странах, и прежде чем поехать, читал историю и правила жизни, говорил с местными о нюансах как себя вести в быту и никогда не пытался нарушить или что-то спровоцировать.

Я гость. И обязан, должен принять законы и правила страны.

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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