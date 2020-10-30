Учреждения Академии медицинских наук в Киеве не будут принимать больных COVID-19, но будут лечить пациентов с другими болезнями – Степанов

30.10.2020, 12:03, Новости дня

Клиники Национальной академии медицинских наук Украины не будут принимать пациентов с коронавирусом, но выделят дополнительные места для больных с другими диагнозами. Об этом на брифинге 30 октября сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В Киеве мы достигли договоренности о привлечении медучреждений Академии медицинских наук для предоставления медпомощи пациентам не с COVID-19, а с другими болезнями – инфаркты, инсульты, операции. Маршрутизация была разработана таким образом, чтобы эту помощь оказывали именно учреждения Академии медицинских наук”, – сказал министр.

Он отметил, что эти медучреждения могут оказывать помощь более 4 тыс. пациентов с разными заболеваниями.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 октября в Украине подтверждено 378 729 случаев COVID-19 (8312 из них – за последние сутки). 7041 человек умер, 155 026 выздоровело. В Киеве с начала эпидемии заразилось 36 768 человек, 743 пациента умерли, 12 639 выздоровели.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины по состоянию на 30 октября, в Киеве койко-места для пациентов с COVID-19 заполнены на 54,6%.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в начале октября рассказал, что Академия медицинских наук решила предоставить 500 дополнительных койко-мест.