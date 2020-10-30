Ученые сравнили степень опасности полетов на самолете и походов в магазин в пандемию

30.10.2020, 12:11, Разное

Американские исследователи оценили степень риска возможного заражения во время полета на самолете и похода в магазин. Оказалось у покупателей шансы заразиться коронавирусом намного выше, чем у авиапассажиров.

Исследованием данного вопроса занимались сотрудники Гарвардского университета. Такая разница обусловлена принципом работы систем вентиляции на борту авиалайнеров, циркулирующих воздух. Кроме того, такие системы оборудованы специальными фильтрами, которые на 99 % защищают пассажиров от бактерий и микробов.

Однако ученые, несмотря на всю безопасность, рекомендуют пассажирам воздушных судов использовать индивидуальные средства защиты и регулярно проводить дезинфекцию. Ранее руководитель Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк сравнивал возможность заразиться коронавирусом в самолете с вероятностью удара молнии.