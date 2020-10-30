Ученые из США обнаружили нетипичный симптом коронавируса

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30.10.2020, 12:11, Разное

Учёные обнаружили новый, ранее им не известный, симптом Covid-19. Изменения, происходящие с человеком при заражении коронавирусом, выявили эксперты-дерматологи из США.
Как известно, коронавирус в первую очередь приводит к повышению температуры тела и осложнениям с дыханием. У пациентов с выявленным недугом отмечается кашель, одышка, кроме того, у большинства больных теряется обоняние и чувствительность вкусовых рецепторов. Учёные из США заявили об обнаружении ими нового признака опасного заболевания. Им является раздражение кожи, которое раньше не связывалось с инфицированием Covid-19.

По данным специалистов, входящих в Международную лигу дерматологических сообществ, а также экспертов Академии дерматологии США, болезнь можно обнаружить по состоянию пальцев на ногах. У лиц, которым был подтвержден неутешительный диагноз, на указанном участке конечностей отмечалось раздражение и отечность.

Также по результатам исследования людей, заразившихся Covid-19, медиками было отмечено опухание и покраснение стоп. Аналогичные признаки, как утверждают специалисты, обычно обнаруживаются при обморожении ног. Такой симптом может сохраняться у пациентов в течение долгого времени, порой на протяжении нескольких месяцев. Объяснить причину подобного проявления коронавируса, как сообщают «Народные новости России», учёные пока не могут.



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