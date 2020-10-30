Регина Тодоренко хотела бы памятник в свою честь для туристов

30.10.2020, 12:11, Разное

В одном из интервью Регина Тодоренко озвучила одно необычное желание. Телеведущая хочет, чтобы ей когда-то поставили памятник, о который «туристы терли бы ноги на путешествия».

По словам супруги Влада Топалова, часто в аэропорту ей встречаются люди, которые просят ее обняться на удачу в перелете или отпуске. Поэтому Тодоренко задумалась о том, чтобы возвести памятник, у которого путешественники смогут загадывать светлые желания.

Ведущую поклонники считают одной из самых успешных и трудолюбивых представительниц шоу-бизнеса. Даже в период беременности Регина Тодоренко принимала активное участие в съемках, трудилась над собственными шоу и была задействована в различных проектах. В декрете знаменитость побыла всего 15 дней, после чего вернулась к работе.

Сейчас жена Влада Топалова признается: она очень боялась потерять свою популярность, потому в какой-то мере жертвовала семьей. По ее мнению, нужно было хотя бы полгода посвятить сыну Майклу, чтобы максимально наладить с ним контакт. Естественно, малыш всегда сопровождал звездную мать на съемках, но «это все не то». В тот период Регине Тодоренко очень помогал супруг, вместе с которым она счастлива уже три года. Пара мечтает о рождении еще одного ребенка.