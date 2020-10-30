 

В Грузии арестован водитель из Турции, устроивший смертельное ДТП со сторонниками Саакашвили

30.10.2020, 12:11, Новости дня

Полиция Грузии арестовала 62-летнего гражданина Турции – водителя трайлера, который врезался в микроавтобус вблизи Гори, в результате чего погибли шесть человек – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, которые возвращались после предвыборного митинга из Тбилиси в Зугдиди, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Виновнику трагедии грозит от шести до десяти лет тюрьмы.

«Мы скорбим, у нас траур, погибли наши сторонники, молодые патриоты», – сказала один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе.

Президент и премьер-министр Грузии выразили соболезнование в связи со случившимся.

В четверг на площади Свободы в Тбилиси «националы» провели митинг перед выборами в парламент, которые состоятся 31 октября. Партия Саакашвили организовала приезд в столицу сторонников из регионов, которые ночью возвращались по домам. В результате дорожно-транспортного происшествия ранения различной степени тяжести получили еще 11 человек.

По данным опросов, «Грузинская мечта» получит 55% голосов, «националы» – 22.



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